Украинский дом Volia Space открыли в столице Франции во время Олимпийских игр-2024. Это один из 15 праздничных клубов национальных сборных. В Volia Space будут рассказывать об украинской культуре, музыке, кухне и жизни во время российского вторжения.

К слову Сделала сюрприз: Джамала поддержала национальную сборную Украины на Олимпиаде-2024

В Украинском доме Volia Space состоялись показы фильмов "20 дней в Мариуполе", Culture Quest. Ukraine", "Джамала. Песни свободы".

Певица Джамала также выступила на сцене Украинского дома. Она исполнила хит "1944", победивший на Евровидении, и несколько других своих композиций.

Джамала выступила в Украинском доме в Париже: видео

Накануне Джамала сделала сюрприз для украинских спортсменов и появилась в Олимпийской деревне. Она посетила национальную сборную Украины по фехтованию, прыжкам в воду и гимнастике. Певица и спортсмены имели возможность пообщаться и сделать совместные фото.