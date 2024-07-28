Как оказалось, это произойдет зимой. Также Полтавская поделилась, выбрали ли они с мужем уже имя для будущего ребенка.
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Родить Екатерина Остапчук должна в декабре этого года.
22.12 – под Новый год уже будем с куклой. Главное, чтобы не на сам Новый год,
– отметила блогерша.
Екатерина Остапчук раскрыла дату рождения ребенка / Скриншот из инстаграм-сторис
Она также призналась, что с Владимиром имеют варианты имен как для мальчика, так и для девочки. Однако подробности пара пока решила сохранить в тайне, не разглашая выбранные имена.
Что известно о беременности Екатерины Остапчук
- 25 июля стало известно, что жена известного шоумена беременна.
- Сейчас Екатерина находится на 20-й неделе беременности. Будущая мама уже чувствовала первые толчки ребенка, что стало для нее особенно трогательным моментом.
- Интересно, что о своей беременности Екатерина узнала очень рано – на 3-й неделе. Она рассказала, что сделала тест, даже не подозревая о возможной беременности. Увидев едва заметную вторую полоску на тесте, Екатерина была изрядно удивлена и сразу сообщила об этом Владимиру. Сначала супруги сомневались в правдивости результата теста. Чтобы развеять сомнения, Екатерина обратилась в больницу для дополнительного обследования. Медицинское подтверждение беременности вызвало у пары бурю эмоций – Екатерина не смогла сдержать слез.