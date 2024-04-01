Она подчеркнула, что даже мать поинтересовалась у нее, действительно ли певица тайно встречалась с шеф-поваром. Все из-за пикантных фото "пары", которые мужчина слил в сеть.
Не пропустите Шантажировал, требовал деньги, – Полякова впервые высказалась о "тайном романе" с Мицкевичем
Как жена Остапчука отреагировала на скандал с Поляковой и Мицкевичем
Екатерина призналась, что даже ее маму удивила новость о том, что певица имела "тайный роман" с поваром, поэтому женщина написала дочери, чтобы узнать, правда ли это. В то же время жена шоумена объяснила, что не общается со знаменитостями на такие интимные темы.
Я не базарная бабка, чтобы обсуждать чью-то личную жизнь и говорить, что кто-то лжёт,
– подчеркнула Полтавская.
Жена Остапчука отреагировала на скандал с Поляковой и Мицкевичем / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о скандале с Поляковой и Мицкевичем
- На днях повар и певица попали в заголовки новостей после того, как Влад опубликовал фото, на которых он целуется с Олей. Шеф-повар рассказал, что находился в отношениях с Поляковой в течение года.
- Он решил рассекретить их тайный роман уже после якобы разрыва, потому что ему стало обидно за "обманутых людей".
- Впоследствии кулинар извинился перед исполнительницей и ее поклонниками и заявил, что солгал обо всем вышеупомянутом, потому что был пьян.
- Позже сама Оля Полякова отреагировала на этот инцидент: "Он шантажировал, требовал деньги. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов. У меня очень много таких фоток с друзьями, это правда".
- Она подчеркнула, что Мицкевич опубликовал фотографии поцелуев, чтобы хайпануть. В то же время знаменитость решила его никак не наказывать, потому что с него нечего взять.