Она подчеркнула, что даже мать поинтересовалась у нее, действительно ли певица тайно встречалась с шеф-поваром. Все из-за пикантных фото "пары", которые мужчина слил в сеть.

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Как жена Остапчука отреагировала на скандал с Поляковой и Мицкевичем

Екатерина призналась, что даже ее маму удивила новость о том, что певица имела "тайный роман" с поваром, поэтому женщина написала дочери, чтобы узнать, правда ли это. В то же время жена шоумена объяснила, что не общается со знаменитостями на такие интимные темы.

Я не базарная бабка, чтобы обсуждать чью-то личную жизнь и говорить, что кто-то лжёт,

– подчеркнула Полтавская.



Жена Остапчука отреагировала на скандал с Поляковой и Мицкевичем / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о скандале с Поляковой и Мицкевичем