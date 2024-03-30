Влад опроверг собственные заявления об отношениях и попросил прощения перед Поляковой и ее родными. По его словам, ночные "пьяные сторис" были клеветой.
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Как Влад Мицкевич оправдался
Шеф-повар заявил, что наговорил лжи, потому что был пьян.
Я очень долгое время уже сижу на антидепрессантах. Это правда. И я вчера решил немножечко миксануть с алкоголем. И смешал две бутылки виски. У меня сорвало крышу,
– сказал блогер.
Влад добавил, что мотивом его действий стал конфликт с артисткой из-за финансов. В то же время теперь он извинился за свои действия.
Я хочу попросить прощения в первую очередь перед Олей и всей ее семьей. Также перед своей девушкой. Надеюсь, еще не бывшей, потому что она просто вареная с того, что получилось,
– подчеркнул кулинар.
Влад Мицкевич оправдался после заявления о тайных отношениях с Поляковой / Видео из инстаграма блогера
Что этому предшествовало
- Участник восьмого сезона "МастерШеф" Влад Мицкевич вечером 29 марта опубликовал фото, на которых он целуется с Олей Поляковой.
- Тогда повар рассказал, что он год состоял в отношениях с певицей, но решил публично о них рассказать лишь после разрыва, когда артистка съехала из их дома.
- Блогер подчеркнул, что ему обидно за поклонников, которых они с Олей ввели в заблуждение.