Вона підкреслила, що навіть мати поцікавилась в неї, чи справді співачка таємно зустрічалася з шеф-кухарем. Все через пікантні фото "пари", які чоловік злив у мережу.
Не пропустіть Шантажував, вимагав гроші, – Полякова вперше висловилася про "таємний роман" з Міцкевичем
Як дружина Остапчука відреагувала на скандал з Поляковою та Міцкевичем
Катерина зізналася, що навіть її маму здивувала новина про те, що співачка мала "таємний роман" з кухарем, тож жінка написала донці, аби дізнатися, чи це правда. Водночас дружина шоумена пояснила, що не спілкується зі знаменитостями на такі інтимні теми.
Я не базарна бабка, щоб обговорювати чиєсь особисте життя і казати, що хтось брехло,
– підкреслила Полтавська.
Дружина Остапчука відреагувала на скандал з Поляковою та Міцкевичем / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про скандал з Поляковою та Міцкевичем
- Днями кухар та співачка потрапили у заголовки новин після того, як Влад опублікував фото, на яких він цілується з Олею. Шеф-кухар розповів, що перебував у стосунках з Поляковою протягом року.
- Він вирішив розсекретити їхній таємний роман вже після нібито розриву, бо йому стало образливо за "обманутих людей".
- Згодом кулінар попросив вибачення перед виконавицею та її шанувальниками та заявив, що збрехав про все вищезазначене, бо був напідпитку.
- Пізніше сама Оля Полякова відреагувала на цей інцидент: "Він шантажував, вимагав гроші. Його було звільнено через вживання алкоголю та наркотичних препаратів. У мене дуже багато таких фоток із друзями, то правда".
- Вона підкреслила, що Міцкевич опублікував світлини поцілунків, щоб хайпанути. Водночас знаменитість вирішила його ніяк не карати, бо з нього немає чого взяти.