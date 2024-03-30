Кроме того, мужчина рассказал об их якобы тайном романе. Что интересно, по его словам, эти отношения длились уже довольно долго, однако сейчас они разошлись.

Не пропустите Работает с россиянами и делает неоднозначные фото: где сейчас и чем занимается Влад Яма

Что рассказал Влад Мицкевич

Он заявил, что их роман с певицей начался год назад.

Думаю, что не для всех это был секрет. Думаю, что умные люди додумались. Так с*ка обидно, бл*ть. Обидно не за себя, обидно за вас, обманутых людей, которые об идеальной семье говорили,

– отметил блогер.

Влад решил рассекретить информацию об отношениях после того, как разошелся со знаменитостью. "Она с*балась из нашего дома", – заявил кулинар. После этого он показал чемоданы и туфли артистки. Последние он выбросил через окно.

Подчеркнем, что сейчас на странице Мицкевича нет этих сторис. Он их удалил утром, а распространил ночью.

Влад Мицкевич слил фото с Олей Поляковой / Фото из телеграм-канала INSTAМАНИЯ

Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой

Кулинар и певица были соведущими шоу "Он готовит, она руководит". В этой программе украинские пары проходили испытания. Сложность заключалась в том, что женщины руководили процессом приготовления пищи, а мужчины непосредственно готовили. Победители получали 25 тысяч гривен.

В одном из выпусков проекта Оля и Влад также целовались. Правда, певица тогда решила поцеловать Мицкевича не в губы, а в щеку.

Уже после шоу повара и Полякову неоднократно видели в компании друг друга.

Дочь исполнительницы также общалась с кулинаром.