Он признался, будет ли использовать нестандартные способы, чтобы проучить повара. Дело в том, что сам Мицкевич ранее прибегал к шантажу, чтобы решить финансовый конфликт.

Интересно Оля Полякова неожиданно ответила на упреки Мицкевича об их отношениях

Как муж Поляковой отреагировал на "тайный роман" жены с Мицкевичем

На днях певица вышла в прямой эфир в инстаграме, где пообщалась с подписчиками. Учитывая "слив" фото исполнительницы и кулинара, фанов очень интересовали подробности этого инцидента. В конце эфира за кадром появился Вадим Буряковский, поэтому Ольга спросила у мужчины: "Мицкевичу ноги будем отрывать?"

Как всегда,

– в шутку ответил бизнесмен.

Что известно о "тайном романе" Поляковой и Мицкевича