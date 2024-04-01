Ранее Влад Мицкевич опубликовал совместные пикантные фото с артисткой. По словам кулинара, их отношения с Олей начались год назад.
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Что ответила Полякова на клевету Мицкевича
Певица во время прямого эфира со своей дочерью Марией ответила на вопросы поклонников относительно отношений с кулинаром. Полякова отметила, что из-за сотрудничества с Мицкевичем, тот бывал у нее в гостях. Совместные фото были сняты у нее дома, к тому же он дружил с ее семьей.
Однако, Оля поделилась, что Влада она уволила из-за приема алкоголя и наркотических препаратов. Более того, повар даже шантажировал ее семью. По словам Поляковой, Мицкевич решил все рассказать аудитории из-за желания хайпа и личных обид на певицу.
Сам автор этих пьяно-наркотических сторис уже на все ответил. Это обычный хайп на мести. Жаль, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы работали. Эти фото были сняты в моем доме. Сегодня молодые люди хотят получить все и сразу. И могут пожертвовать рабочими и дружескими отношениями. Он шантажировал, и требовал денег. Он был уволен из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов. У меня очень много таких фоток с друзьями, это правда,
– поставила точку Оля.
Артистка призналась, что не планирует наказывать кулинара после клеветы на себя. Она добавила, что с него просто "нечего взять".
Что с него взять за эту клевету? В суд на него подать? С этого человека нечего взять. От слова совсем,
– ответила певица.
Что известно об отношениях Мицкевича и Поляковой
- Вечером 29 марта участник проекта "МастерШеф" Влад Мицкевич опубликовал фото, на которых целуется с Олей Поляковой.
- Кулинар поделился, что год состоял в отношениях с певицей. Он принял решение рассказать все публично после разрыва с артисткой, когда та уже съехала из их дома.
- Мицкевич позже извинился перед Олей и поклонниками за обман.
- 30 марта певица ответила на комментарий подписчицы относительно отношений с Мицкевичем. Она посоветовала не слушать и не писать откровенную ложь "всяких пьяниц".
- До отношений, артистка и кулинар вместе были ведущими шоу "Он готовит, она руководит", где украинские пары проходили различные испытания.
- В одном из выпусков Оля даже поцеловала Влада в щеку. А после съемок шоу их вместе неоднократно видели.
- Более того, недавно Мицкевич раскритиковал Евгения Клопотенко за негативные высказывания о Поляковой, и таким образом публично защитил ее. Тогда он Клопотенко назвал "медийно раскрученным кулинаром", а певицу – звездой номер один в Украине.