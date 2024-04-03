На фоне скандала из-за "тайного романа": Влад Мицкевич посвятил чувственную песню Оле Поляковой
Источник:Влад Мицкевич
Кулинар и участник шоу "МастерШеф" Влад Мицкевич создал шумиху заявлением о тайных отношениях с артисткой Олей Поляковой. 3 апреля он выпустил песню, которую посвятил певице.
Кулинар уже имеет на своем счету 3 песни, одна из которых о его тяжелом прошлом и борьбе с наркозависимостью. Поэтому, написать трек об отношениях с Поляковой ему было не сложно.
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Какую песню Мицкевич посвятил Поляковой
3 апреля состоялась премьера трека Влада Мицкевича "Королева". Артист надеется, что эта песня сможет выразить все его мысли вместо него самого.
Иногда вместо тебя все может сказать музыка,
– написал под видео певец.
Для обложки видео кулинар использовал фото Оли из ее песни "Королева ночи". Сама Полякова пока никак не прокомментировала премьеру трека Мицкевича.
А ты пылаешь как огонь, на тебе моя ладонь. Во мне снова алкоголь. Королева всех остальных королев,
– поет в песне Влад.
MITSKEVYCH – "Королева": слушайте песню онлайн
Что известно о скандале с Поляковой и Мицкевичем
- Влад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, опубликовал фото поцелуев с Олей Поляковой. Более того, он заявил, что находился в отношениях с артисткой в течение одного года. Позже он удалил эти фотографии и извинился перед Поляковой. Впоследствии он заявил, что опубликовал те кадры из-за ссоры с певицей.
- В то же время Оля Полякова сначала назвала заявления повара "брехней пьяницы", а позже высказалась о ситуации подробнее. По ее мнению, это "хайп на мести". К тому же Мицкевич шантажировал и требовал деньги у артистки. А уволила она его из-за употребления алкоголя и наркотических препаратов.
- Звезда также объяснила, что подобные фото она делает со многими друзьями. К тому же Оля не будет наказывать кулинара за его выходку, потому что с него "нечего взять".