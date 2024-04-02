Певица Оля Полякова не спешила комментировать слухи о романе с Владом Мицкевичем. Но после слов повара несколько раз объясняла, почему между ними ничего не было.

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Оля Полякова снова прокомментировала скандал

Лежа на массаже, певица снова вышла на связь в инстаграм-сториз. Она призналась, что ее до сих пор засыпают вопросами по поводу откровенных фото с Владом Мицкевичем.

Оля Полякова назвала эти кадры "безобидными". Она подчеркнула, что если бы Мицкевич действительно хотел "слить" информацию об их романе, то показал бы переписку и настоящие "интимные" снимки.

Вы никак не утихаете по поводу фото. Во-первых, вы понимаете, что такое интимные фото, и что на них может быть? Скажите, пожалуйста, если бы они у него были, он бы их не выложил? Выложил бы. Если хочет кто-то кого-то слить, то выставляются кружочки, переписки и фотки не безобидные, а по жестячку, если они есть. А если их нет, то может и не было ничего, а? Думайте,

– подчеркнула артистка.

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Коротко о скандале