Кулинар уже имеет на своем счету 3 песни, одна из которых о его тяжелом прошлом и борьбе с наркозависимостью. Поэтому, написать трек об отношениях с Поляковой ему было не сложно.

К слову Невинные фото, – Полякова удивила очередным заявлением о "романе" с Владом Мицкевичем

Какую песню Мицкевич посвятил Поляковой

3 апреля состоялась премьера трека Влада Мицкевича "Королева". Артист надеется, что эта песня сможет выразить все его мысли вместо него самого.

Иногда вместо тебя все может сказать музыка,

– написал под видео певец.

Для обложки видео кулинар использовал фото Оли из ее песни "Королева ночи". Сама Полякова пока никак не прокомментировала премьеру трека Мицкевича.

А ты пылаешь как огонь, на тебе моя ладонь. Во мне снова алкоголь. Королева всех остальных королев,

– поет в песне Влад.

MITSKEVYCH – "Королева": слушайте песню онлайн

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