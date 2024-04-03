Кулінар вже має на своєму рахунку 3 пісні, одна з яких про його тяжке минуле та боротьбу з наркозалежністю. Тому, написати трек про стосунки з Поляковою йому було не складно.

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Яку пісню Міцкевич присвятив Поляковій

3 квітня відбулася прем'єра треку Влада Міцкевича "Королева". Артист сподівається, що ця пісня зможе висловити всі його думки замість нього самого.

Іноді замість тебе все може сказати музика,

– написав під відео співак.

Для обкладинки відео кулінар використав фото Олі з її пісні "Королева ночі". Сама Полякова поки ніяк не прокоментувала прем'єру треку Міцкевича.

А ти палаєш як вогонь, на тобі моя долонь. У мені знову алкоголь. Королева всіх інших королев,

– співає в пісні Влад.

MITSKEVYCH – "Королева": слухайте пісню онлайн

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