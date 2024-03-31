Интересно, что Влад позже удалил совместные фотографии с Олей и извинился перед ней за ложь. Он выложил те фото, мол, из-за "финансового конфликта и приема антидепрессантов".
К слову Так с*ка обидно, – известный повар намекнул на тайный роман с Поляковой и показал пикантные фото
Как Полякова отреагировала на заявление Мицкевича
В своем блоге под одним из постов артистка ответила на комментарий подписчицы. Она посоветовала не слушать и не писать откровенную ложь "всяких пьяниц".
Оля Полякова о Владе Мицкевиче / Скриншот из инстаграма певицы
Что известно об отношениях Поляковой с Мицкевичем
- По словам самого Влада, их роман с певицей начался год назад. Он решил рассекретить информацию об отношениях с артисткой после того, как разошелся с ней.
- К тому же певица и кулинар вместе были ведущими шоу "Он готовит, она руководит", где украинские пары проходили различные испытания.
- В одном из выпусков Оля даже поцеловала Влада в щеку. А после съемок шоу их вместе неоднократно видели.
- Более того, недавно Мицкевич раскритиковал Евгения Клопотенко за негативные высказывания о Поляковой, и таким образом публично защитил ее. Тогда он Клопотенко назвал "медийно раскрученным кулинаром", а певицу – звездой номер один в Украине.