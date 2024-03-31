Интересно, что Влад позже удалил совместные фотографии с Олей и извинился перед ней за ложь. Он выложил те фото, мол, из-за "финансового конфликта и приема антидепрессантов".

К слову Так с*ка обидно, – известный повар намекнул на тайный роман с Поляковой и показал пикантные фото

Как Полякова отреагировала на заявление Мицкевича

В своем блоге под одним из постов артистка ответила на комментарий подписчицы. Она посоветовала не слушать и не писать откровенную ложь "всяких пьяниц".



Оля Полякова о Владе Мицкевиче / Скриншот из инстаграма певицы

Что известно об отношениях Поляковой с Мицкевичем