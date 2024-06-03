Дочь Андрея Кузьменко поделилась радостной новостью на личной странице. Она стала крестной мамой.
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Барбара Кузьменко опубликовала в инстаграме фото с церемонии крещения. Сына ее подруги Тараса окрестили во Владимирском соборе.
У меня еще один крестник – малыш Тарас,
– поделилась Барбара.
Барбара Кузьменко с крестником / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко
Барбара Кузьменко также показала фото с мужем Виктором Туром, за которого вышла замуж около 5 лет назад. Сейчас у пары нет детей.
Барбара Кузьменко с мужем / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко
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