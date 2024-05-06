Виталий Ким поделился редким семейным фото на Пасху: праздничные кадры

В Пасху, которую православные верующие отмечали 5 мая, председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выставил праздничные фотографии. В частности, на фото можно увидеть жену политика и их сына.

Виталий также написал поздравление для украинцев с праздником. Это, к слову, сделали и другие украинские звезды. В частности, Наталья Денисенко, София Ротару и Юлия Санина.

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Как Виталий Ким отмечал Пасху

Воскресением Христа председатель Николаевской областной военной администрации привел в кругу родных.

С праздником! Бог всегда на стороне света,

– отметил под публикацией политик.

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