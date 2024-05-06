Виталий Ким поделился редким семейным фото на Пасху: праздничные кадры
6 мая 2024, 20:14Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
В Пасху, которую православные верующие отмечали 5 мая, председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким выставил праздничные фотографии. В частности, на фото можно увидеть жену политика и их сына.
Виталий также написал поздравление для украинцев с праздником. Это, к слову, сделали и другие украинские звезды. В частности, Наталья Денисенко, София Ротару и Юлия Санина.
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Как Виталий Ким отмечал Пасху
Воскресением Христа председатель Николаевской областной военной администрации привел в кругу родных.
С праздником! Бог всегда на стороне света,
– отметил под публикацией политик.
Кто еще из звезд поделился редкими семейными кадрами в Пасху
- Певец Тарас Тополя поделился трогательным семейным снимком, на котором его жена Елена Тополя и их дети позируют на фоне украинского флага. На снимке Елена обнимает свою дочь Марию, а сыновья Марк и Роман игриво подносят к глазам крашеные яйца. Семья сияет от радости, позируя перед камерой.
- Недавно Джамала также порадовала поклонников, поделившись очаровательными фотографиями своих маленьких сыновей с праздничной фотосессии. На фото 6-летний Эмир-Рахман и 3-летний Селим-Гирай одеты в белые футболки, коричневые штаны и белые спортивные костюмы.