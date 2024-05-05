Она, как и другие знаменитости, поздравила украинцев с Воскресением Христовым. Артистка отметила, что хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви.

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Как выглядят сыновья Джамалы

6-летний Эмир-Рахман и Селим-Гирай, которому 3 года, заметно подросли. На фото они позировали в белых футболках и коричневых штанах и белых спортивных костюмах.

Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить, хотя и крылья ломать – взлетать. Поздравляю всех с праздником! Очень хотела бы, чтобы все наши дети росли в мире и любви! Это – самое ценное, то, что хочется беречь и то, что добавляет веры в будущее,

– подчеркнула исполнительница.

Что известно о детях Джамалы