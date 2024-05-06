Віталій також написав привітання для українців зі святом. Це, до слова, зробили й інші українські зірки. Зокрема, Наталка Денисенко, Софія Ротару та Юлія Саніна.

Не пропустіть Наталія Могилевська показала, який сюрприз зробила для названих доньок на Великдень

Як Віталій Кім відзначав Великдень

Воскресінням Христа голова Миколаївської обласної військової адміністрації привів у колі найрідніших.

Зі святом! Бог завжди на стороні світла,

– зазначив під публікацією політик.

Хто ще з зірок поділився рідкісними сімейними кадрами у Великдень