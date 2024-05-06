Віталій також написав привітання для українців зі святом. Це, до слова, зробили й інші українські зірки. Зокрема, Наталка Денисенко, Софія Ротару та Юлія Саніна.
Не пропустіть Наталія Могилевська показала, який сюрприз зробила для названих доньок на Великдень
Як Віталій Кім відзначав Великдень
Воскресінням Христа голова Миколаївської обласної військової адміністрації привів у колі найрідніших.
Зі святом! Бог завжди на стороні світла,
– зазначив під публікацією політик.
Хто ще з зірок поділився рідкісними сімейними кадрами у Великдень
- Співак Тарас Тополя поділився зворушливим сімейним знімком, на якому його дружина Олена Тополя та їхні діти позують на тлі українського прапора. На знімку Олена обіймає свою доньку Марію, а сини Марк і Роман грайливо підносять до очей фарбовані яйця. Сім'я сяє від радості, позуючи перед камерою.
- Нещодавно Джамала також потішила шанувальників, опублікувавши чарівні фотографії своїх маленьких синів зі святкової фотосесії. На світлинах 6-річний Емір-Рахман та 3-річний Селім-Гірай одягнені у білі футболки, коричневі штани та білі спортивні костюми.