Виталий также написал поздравление для украинцев с праздником. Это, к слову, сделали и другие украинские звезды. В частности, Наталья Денисенко, София Ротару и Юлия Санина.

Не пропустите Наталья Могилевская показала, какой сюрприз сделала для названных дочерей на Пасху

Как Виталий Ким отмечал Пасху

Воскресением Христа председатель Николаевской областной военной администрации привел в кругу родных.

С праздником! Бог всегда на стороне света,
– отметил под публикацией политик.

Кто еще из звезд поделился редкими семейными кадрами в Пасху

  • Певец Тарас Тополя поделился трогательным семейным снимком, на котором его жена Елена Тополя и их дети позируют на фоне украинского флага. На снимке Елена обнимает свою дочь Марию, а сыновья Марк и Роман игриво подносят к глазам крашеные яйца. Семья сияет от радости, позируя перед камерой.
  • Недавно Джамала также порадовала поклонников, поделившись очаровательными фотографиями своих маленьких сыновей с праздничной фотосессии. На фото 6-летний Эмир-Рахман и 3-летний Селим-Гирай одеты в белые футболки, коричневые штаны и белые спортивные костюмы.