Звезды уже успели наведаться в храмы, попробовать куличи, "побиться" яйцами и поздравить поклонников со светлым праздником. Среди них – Наталья Денисенко, семья Решетников, Ольга Сумская и многие другие.

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Ирина Федишин

Украинская певица выставила праздничные семейные кадры из церкви. На фотографиях кроме артистки были ее дети с мужем и родители.

Пасха – это символ выхода из египетской неволи. Просим у Бога победы и мира. Спасибо ВСУ за возможность праздновать Пасху. Пусть Господь оберегает наших защитников и нашу Украину. Всех с праздником. Вместе победим,

– написала в посте исполнительница.

Наталья Денисенко

Актриса приехала в родной Чернигов вместе с сыном, чтобы отпраздновать Пасху с родителями. Однако семье очень не хватает ее мужа, Андрея Фединчика, который сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Желаю нам всем истинной любви. Которая светится изнутри, которая ничего не требует на замену, которая умеет прощать, и дает силы жить в радости,

– подчеркнула знаменитость.

Андрей Бедняков

Телеведущий празднует Воскресение Христа в поселке в Ивано-Франковской области, Верховина, и поделилась кадрами из церкви. Кроме того, он поздравил всех поклонников с Пасхой.

Julik

Украинский шоумен поделился праздничным кадром в вышитой сорочке и поздравил украинцев с Пасхой. Так, он пожелал всем здоровья, счастья и поблагодарил военных за возможность отпраздновать Христовое Воскресение.

Shadu

Певица выложила семейные фото с мамой возле церкви. Также артистка показала, что именно она положила в пасхальную корзину.



Shadu празднует Пасху-2024 / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки

Оля Цибульская

Исполнительница выставила праздничную фотографию с сыном Нестором и поблагодарила ВСУ за возможность отпраздновать этот день.

SOWA

Певица опубликовала фото с артистом Степаном Гигой и поздравила украинцев с праздником.

Христос Воскрес! Поздравляем со Степаном Гигой всех с Пасхой! Пора биться пасхальными яйцами и объедаться куличами!

– написала артистка.

Злата Огневич

Тоже поделилась фотографиями в вышиванке с куличами и пасхальными яйцами.

Пусть Пасха принесет свет, радость и уют в каждый дом. Пусть каждая украинская семья в полном составе соберется за семейным столом в мирной Украине,

– подчеркнула артистка.

Эктор Хименес-Браво

Кулинар выставил фото с Пасхой, которое сделал на аллее Героев в Киеве.

Третья Пасха в новой реальности. И я не уверен, что привыкну к тому, какой она есть... Сегодня мы празднуем Пасху. И мы все снова имеем надежду, что наступит еще один Великий день, когда добро победит зло, жизнь победит смерть, а мы врага. Желаю нам силы, веры и воодушевления. Христос Воскрес!,

– отметил под публикацией шеф-повар.

Илона Гвоздева

Танцовщица опубликовала волшебные кадры с дочкой и поздравила украинцев с праздником.

Желаем мира, счастья, здоровья и благополучия в каждой семье. Чаще говорите родным, что любите их и наслаждайтесь каждым тихим днем! Не забывайте поздравить всех военных своим донатом и словами благодарности, что имеете возможность встречать праздник в теплых домах и вместе с семьей,

– написала хореограф.

Руслана

Певица выставила фото, где молится и написала трогательный текст.

Ничто не помешает нашей молитве! Ничто не заглушит наши слова к Богу! Нет такой темноты, которая бы погасила наш свет, нашу веру в воскресение добра. Христос Воскрес!,

– поделилась исполнительница.



Руслана поздравила украинцев с Пасхой / Скриншот из инстаграмм-сторис

Другие знаменитости, в частности, Леся Никитюк, Наталья Могилевская, София Ротару, Ксения Мишина и т.д., также поделились фотографиями из церквей, с корзинами и в праздничных нарядах и поздравили украинцев с Пасхой.

Как другие украинские знаменитости поздравили фанов с Пасхой / Скриншоты из инстаграмм-сторис