Артист довольно редко делится семейными фотографиями в своих соцсетях. Однако, по случаю Пасхи он решил сделать исключение и показать счастливые праздничные фото.

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Какое фото опубликовал Тарас Тополя

Певец опубликовал милый кадр, на котором позируют его дети и жена Елена Тополя на фоне украинского флага. В то же время женщина держит на руках дочь Марию, а сыновья Марк и Роман приложили крашеные яйца к глазам. Все члены семьи счастливо улыбаются в камеру.

К тому же Тарас поздравил всех украинцев с Христовым Воскресением.

Христос воскрес! Ежедневно благодарю Творца за то, что живы, что вместе, что есть силы бороться и боремся. Верю в нас. Всех с праздником светлой Пасхи!

– поделился Тополя.

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