Артист довольно редко делится семейными фотографиями в своих соцсетях. Однако, по случаю Пасхи он решил сделать исключение и показать счастливые праздничные фото.
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Какое фото опубликовал Тарас Тополя
Певец опубликовал милый кадр, на котором позируют его дети и жена Елена Тополя на фоне украинского флага. В то же время женщина держит на руках дочь Марию, а сыновья Марк и Роман приложили крашеные яйца к глазам. Все члены семьи счастливо улыбаются в камеру.
К тому же Тарас поздравил всех украинцев с Христовым Воскресением.
Христос воскрес! Ежедневно благодарю Творца за то, что живы, что вместе, что есть силы бороться и боремся. Верю в нас. Всех с праздником светлой Пасхи!
– поделился Тополя.
Как другие звезды поздравили украинцев с Пасхой
- Злата Огневич поделилась фотографиями в вышиванке с куличами и пасхальными яйцами. Артистка пожелала украинцам света, радости и уюта в доме.
- Ирина Федишин опубликовала праздничные семейные кадры из церкви. На фотографиях кроме артистки были ее дети с мужем и родители. Она пожелала всем победы и мира.
- Илона Гвоздева выложила волшебные фото с дочкой. В то же время она поздравила украинцев с наступающим праздником и пожелала всем мира, здоровья и благополучия.
- Эктор Хименес-Браво опубликовал фотографию, на которой держит пасху. На фоне видно аллею Героев в Киеве. Кулинар пожелал всем силы, веры и вдохновения.
- Оля Цибульская выложила праздничную фотографию с сыном Нестором. В то же время певица поблагодарила ВСУ за возможность отпраздновать этот день.