Было тяжело, – Фима Константиновский рассказал о состоянии раненого Виктора Розового

Комик Фима Константиновский откровенно признался, в каком состоянии находится его коллега и раненый военный Виктор Розовый. Юморист также ответил, как часто видится с другом.

Месяц назад защитник Украины впервые вышел на связь после тяжелого ранения головы на фронте. Виктор заверил, что его ждет много реабилитационной работы.

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В то же время Фима поделился, что периодически посещает Розового. Военный сейчас проходит курс реабилитации. Однако, комик не может вдаваться в подробности по собственным причинам.

Также Константиновский отметил, что Виктор специально не просит все документировать на камеру, поскольку не считает это нужным.

Есть много людей, которые ему в этом помогают. Виделся недавно, была его жена, был их пес Руслан. Витя воин и молодец. Он очень требователен к себе. Ну было тяжело,

– подчеркнул юморист.

Фима Константиновский о состоянии Виктора Розового: смотрите видео онлайн

Что известно о состоянии Виктора Розового