Звезды в последнее время активно приобщаются к военной службе. Так, недавно музыкант и писатель Сергей Жадан вступил в Нацгвардию.
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Мартин опубликовал пост, где отметил, что прошел все необходимые процедуры для поступления на службу, в частности ВЛК. В то же время он сообщил, что уже на следующей неделе поедет в учебный центр. Писатель показал свои фотографии, которые сделал для документов. На кадрах он улыбающийся предстал в военной форме.
Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВЛК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр,
– рассказал Якуб.
Весной 2023 года он представил выставку "Живые "расстрелянные"" в Житомире. В работу вошло 15 изображений писателей "Расстрелянного Возрождения". Интересно, что фото были сгенерированы искусственным интеллектом.
Также мужчина создал календарь "Титаны двадцатых" на 2024 год с фотографиями авторов того периода. Все средства от продажи идут на помощь ВСУ.
Кто из украинских звезд недавно мобилизовался
- Актриса Национального драмтеатра имени Леси Украины, Мария Агапитова, вступила в ряды ВСУ. В 2022 году девушке отказали в службе, однако теперь ей удалось присоединиться к армии.
- Лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк в конце мая мобилизовался в ВСУ. Это было тщательно обдуманное решение. Он подождал, когда подрастет дочь, чтобы жене было легче справляться с детьми.
- Режиссер Елена Апчел в течение четырех лет находилась в Польше. Однако, она вернулась в Украину и вступила в Вооруженные Силы. Звезда сейчас находится на военных учениях.