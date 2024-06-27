Я выполнил все, – Остапчук ответил на упреки о его избежании мобилизации
Источник:Владимир Остапчук
Фронтмен группы Our Atlantic, Виктор Байда ранее заявил, что Владимир Остапчук прошел ВВК в сопровождении полицейских без очередей и якобы получил отсрочку от мобилизации. Ведущий уже прокомментировал слова певца и рассказал свою версию событий.
К тому же шоумен признался, почему попросил о помощи полицию. Как оказалось, Владимир хотел узнать, что делать дальше, поскольку срок взятия на воинский учет уже истекал.
Интересно Позвонил другу в Верховную Раду, – известный певец шокировал, как Остапчук проходил ВВК с полицией
По словам Остапчука, данные в ТЦК он не обновлял. Дело в том, что ведущий из-за проживания в Канаде был снят с воинского учета, поэтому шоумену надо было стать на него снова. Однако, он в течение месяца не мог попасть в Подольский военкомат из-за больших очередей.
Впоследствии, после звонка в полицию, Владимир поехал в Шевченковский ТЦК, где он и встретился с Байдой. Для подтверждения своих слов Остапчук опубликовал скриншоты, на которых ему подтвердили визиты в центрах комплектования.
Сказали, что надо пойти и пройти в Шевченковском, чтобы зафиксировать, что я выполнил все, а потом будет время перепройти в Подольском. Прописан я в Подольском районе, поэтому сейчас меня перенаправили в Подольское ТЦК, и всю эту процедуру я прохожу заново,
– рассказал Остапчук.
Остапчук ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время Виктор уже отреагировал на ответ Владимира. Певец опубликовал скриншот из Википедии, в котором говорится о службе Остапчука в ТРО с марта 2022 года. Однако, ведущий быстро прокомментировал сообщение артиста, отметив, что находился на волонтерских началах в патрульной полиции. Как отметил Владимир, он никогда не служил в ТРО.
Владимир Остапчук никогда не был в ТРО / Скриншот из инстаграм-сторис
Что говорят украинские звезды о мобилизации
- Телеведущий Григорий Герман имел ранее бронирование от службы. Сейчас мужчина не знает, в каком состоянии сейчас его документы, но обязательно обновит данные в ТЦК.
- Рэпер Позитив стоит на воинском учете. В то же время мужчина не станет скрываться в случае получения повестки.
- Ведущий Тимур Мирошниченко имеет воинское звание младшего лейтенанта и посещает ТЦК каждые полгода, потому что этого требует украинское законодательство.
- Шоумен Дмитрий Коляденко заявил, что не боится пойти в ТЦК. Он стоит на воинском учете, однако планирует поездку к детям в Болгарию, поэтому пойдет в военкомат, чтобы получить пин-код.