По словам Дмитрия, который недавно высказался о дружбе с Ириной Билык, у него нет проблем с документами. Артист хочет быть честным перед собой и своей страной.
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Почему Коляденко не боится идти в ТЦК
Шоумен признался, что планирует поездку в другую страну. Поэтому, он должен убедиться в том, что с его документами и в дальнейшем все будет в порядке. Так, артист планирует еще раз пойти в ТЦК и обновить свои данные.
Я стою на учете. Но сейчас новый закон и мне надо идти в ТЦК и обновлять данные. И я пойду. Я планирую поехать в Болгарию к детям, мне надо этот пин-код в военный билет, чтобы он был честный, чистый. Поэтому я пойду в ТЦК,
– поделился Дмитрий.
В то же время хореограф рассказал о своем новом увлечении. Коляденко делает расклады карт таро. Шоумен признался, что они его успокаивают.
Мне карты сказали: "Надо поступить традиционно. Дима, иди в ТЦК". Я же тоже волновался, думал, что делать. Сделал расклад и сейчас я спокоен. Мне надо идти. Я доверяю картам,
– отметил артист.
Дмитрий Коляденко о походе в ТЦК: смотрите видео онлайн
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