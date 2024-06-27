Байда отметил, что шоумен якобы "отмазался" от службы. В этом, как рассказал фронтмен Our Atlantic, Остапчуку помог друг из Верховной Рады.

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Выяснилось, что Виктор и Владимир 19 июня вместе с другими мужчинами проходили военно-врачебную комиссию в одной из поликлиник Киева. Лидер Our Atlantic отметил, что шоумен был единственным, кого сопровождали полицейские. Кроме того, по словам Байды, Остапчук проходил ВВК вне очереди.

Я спросил его "тебя тоже запаковал патруль полиции?". Он сказал, что "нет, я сам пришел". Я рассказал ему историю, что я и еще несколько человек доехали сюда с трудом, потому что по дороге в поликлинику у сотрудников полиции неоднократно ломалась машина из-за чего мы добирались на трех разных. На что он мне ответил, что слышал это в рации полицейских (здесь уже выводы делайте сами),

– рассказал Виктор.

Он добавил, что пройдя экспресс ВЛК 7 человек, включая Владимира, повезли в Шевченковский ТЦК.

Нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Остапчук сказал, что у нас нет выбора и мы все должны служить,

– отметил артист.

Далее, по словам Байды, в 23:00 все, кроме телеведущего, сидели в автобусе, ожидая когда их отвезут в распределительный пункт на ДВРЗ.

В казарме я узнал от парня, который был в нашей группе мобилизованных, что перед отъездом на ДВРЗ он (Владимир – 24 Канал) позвонил другу в ВР и ему дали отсрочку на месяц. По словам парня, он узнал об этом от самого Остапчука, когда тот общался с представителями полиции и ТЦК,

– объяснил Виктор.

Певец подытожил: "Поймите меня правильно, я не пытаюсь разрушить кому-то жизнь, но такое беззаконие и кумовство раскалывает украинское общество. Чем Владимир Остапчук лучше других граждан Украины, которые несмотря на жестокий и неправомерный метод мобилизации все равно готовы защищать Украину от врага?".

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