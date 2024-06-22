Также знаменитость признался, что будет делать, если получит повестку. Григорий подчеркнул, что будет действовать так, как решит государство.
Не пропустите Я офицер запаса, – шоумен Андрей Джеджула впервые признался, обновил ли уже данные в ТЦК
По словам ведущего, из-за работы на телеканале он имел бронирование от мобилизации. Однако, мужчина не знает, в каком состоянии сейчас его документы, поскольку этим занимаются юристы. Впрочем, Герман заверил, что мобилизация является необходимой для Украины, поэтому обязательно обновит данные в ТЦК.
"На сегодня я не знаю, что там. Но данные я обязательно обновлю", – поделился мужчина.
В то же время Григорий уже размышлял над тем, как сложится его жизнь, если получит повестку. Он будет делать все, что потребует государство. К тому же ведущий готов пройти ВВК в случае необходимости.
Посмотрим. Если страна поймет, что я нужен ей как человек, который может делать пропагандистский продукт, то буду продолжать дальше. Если страна поймет, что я ей нужен в каком-то другом состоянии – ладно, будет другое состояние,
– сказал Герман.
Григорий Герман о мобилизации: смотрите видео онлайн
Что говорят украинские звезды о мобилизации
- Дмитрий Коляденко заявил, что хочет быть честным перед своей страной, поэтому не боится пойти в ТЦК. Он стоит на воинском учете, но хочет поехать к детям в Болгарию, поэтому пойдет в военкомат, чтобы получить пин-код.
- Тимур Мирошниченко имеет воинское звание младшего лейтенанта и посещает ТЦК каждые полгода, потому что этого требует украинское законодательство.
- Позитив стоит на воинском учете. Он рассказал, что пойдет на фронт в случае получения повестки.