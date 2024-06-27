До того ж шоумен зізнався, чому попросив про допомогу поліцію. Як виявилося, Володимир хотів дізнатися, що робити далі, оскільки термін взяття на військовий облік вже збігав.

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За словами Остапчука, дані у ТЦК він не оновлював. Річ у тім, що ведучий через проживання у Канаді був знятий з військового обліку, тому шоуменові треба було стати на нього знову. Однак, він протягом місяця не міг потрапити до Подільського військкомату через великі черги.

Згодом, після дзвінка до поліції, Володимир поїхав до Шевченківського ТЦК, де він і зустрівся з Байдою. Для підтвердження своїх слів Остапчук опублікував скриншоти, на яких йому підтвердили візити у центрах комплектування.

Сказали, що треба піти й пройти у Шевченківському, щоб зафіксувати, що я виконав все, а потім буде час перепройти в Подільському. Прописаний я у Подільському районі, тому зараз мене перенаправили у Подільське ТЦК, і всю цю процедуру я проходжу заново,

– розповів Остапчук.



Остапчук відповів Байді / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Віктор вже відреагував на відповідь Володимира. Співак опублікував скриншот з Вікіпедії, в якому йдеться про службу Остапчука в ТРО з березня 2022 року. Однак, ведучий швидко прокоментував допис артиста, зазначивши, що перебував на волонтерських засадах у патрульній поліції. Як зазначив Володимир, він ніколи не служив у ТРО.



Володимир Остапчук ніколи не був у ТРО / Скриншот з інстаграм-сторіс

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