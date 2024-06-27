К тому же шоумен признался, почему попросил о помощи полицию. Как оказалось, Владимир хотел узнать, что делать дальше, поскольку срок взятия на воинский учет уже истекал.

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По словам Остапчука, данные в ТЦК он не обновлял. Дело в том, что ведущий из-за проживания в Канаде был снят с воинского учета, поэтому шоумену надо было стать на него снова. Однако, он в течение месяца не мог попасть в Подольский военкомат из-за больших очередей.

Впоследствии, после звонка в полицию, Владимир поехал в Шевченковский ТЦК, где он и встретился с Байдой. Для подтверждения своих слов Остапчук опубликовал скриншоты, на которых ему подтвердили визиты в центрах комплектования.

Сказали, что надо пойти и пройти в Шевченковском, чтобы зафиксировать, что я выполнил все, а потом будет время перепройти в Подольском. Прописан я в Подольском районе, поэтому сейчас меня перенаправили в Подольское ТЦК, и всю эту процедуру я прохожу заново,

– рассказал Остапчук.



Остапчук ответил Байде / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время Виктор уже отреагировал на ответ Владимира. Певец опубликовал скриншот из Википедии, в котором говорится о службе Остапчука в ТРО с марта 2022 года. Однако, ведущий быстро прокомментировал сообщение артиста, отметив, что находился на волонтерских началах в патрульной полиции. Как отметил Владимир, он никогда не служил в ТРО.



Владимир Остапчук никогда не был в ТРО / Скриншот из инстаграм-сторис

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