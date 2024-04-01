Муж Поляковой впервые отреагировал на "тайный роман" жены с известным поваром
Источник:Оля Полякова
"Отношения" Оли Поляковой и Влада Мицкевича сильно взбудоражили сеть. Этот инцидент уже прокомментировал повар и сама певица, однако теперь насчет этого также высказался муж исполнительницы Вадим.
Он признался, будет ли использовать нестандартные способы, чтобы проучить повара. Дело в том, что сам Мицкевич ранее прибегал к шантажу, чтобы решить финансовый конфликт.
Интересно Оля Полякова неожиданно ответила на упреки Мицкевича об их отношениях
Как муж Поляковой отреагировал на "тайный роман" жены с Мицкевичем
На днях певица вышла в прямой эфир в инстаграме, где пообщалась с подписчиками. Учитывая "слив" фото исполнительницы и кулинара, фанов очень интересовали подробности этого инцидента. В конце эфира за кадром появился Вадим Буряковский, поэтому Ольга спросила у мужчины: "Мицкевичу ноги будем отрывать?"
Как всегда,
– в шутку ответил бизнесмен.
Муж Поляковой отреагировал на "роман" жены с Мицкевичем: смотрите видео
Обратим внимание, что подписчики Оли Поляковой все равно имеют немало вопросов к певице. Вот несколько реакций, которые они оставили под включением исполнительницы:
- "Так как это ложь, если на фото вы целуетесь?";
- "Вот Владик поднял рейтинг, 2000 за минуту, ждут когда уже Полякова что-то скажет";
- "Зачем тот Мицкевич слил фото?";
- "Оля, ты же на 100% адекватный человек, что это????"
Были и те, кто поддерживал певицу: "Оля, не обращай внимание! Я искренне верю в Вашу любовь к своему мужу! Пусть в вашей семье всегда будет благополучие и любовь, искренность, честность и мир!!! Очень люблю вас и ваш труд!"
Что известно о "тайном романе" Поляковой и Мицкевича
- На днях Влад опубликовал кадры, на которых целуется с певицей. Шеф-повар утверждал, что находился в отношениях с Поляковой в течение года, однако сейчас они якобы разошлись.
- Позже он извинился перед исполнительницей и ее поклонниками, признав, что солгал, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- Впоследствии артистка объяснила, что фотографии с поцелуями были распространены Мицкевичем, чтобы привлечь внимание к себе, но она решила никак его не наказывать, потому что не получит от этого никакой пользы.