Муж Поляковой впервые отреагировал на "тайный роман" жены с известным поваром

"Отношения" Оли Поляковой и Влада Мицкевича сильно взбудоражили сеть. Этот инцидент уже прокомментировал повар и сама певица, однако теперь насчет этого также высказался муж исполнительницы Вадим.

Он признался, будет ли использовать нестандартные способы, чтобы проучить повара. Дело в том, что сам Мицкевич ранее прибегал к шантажу, чтобы решить финансовый конфликт.

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Как муж Поляковой отреагировал на "тайный роман" жены с Мицкевичем

На днях певица вышла в прямой эфир в инстаграме, где пообщалась с подписчиками. Учитывая "слив" фото исполнительницы и кулинара, фанов очень интересовали подробности этого инцидента. В конце эфира за кадром появился Вадим Буряковский, поэтому Ольга спросила у мужчины: "Мицкевичу ноги будем отрывать?"

Как всегда,

– в шутку ответил бизнесмен.

Муж Поляковой отреагировал на "роман" жены с Мицкевичем: смотрите видео

Обратим внимание, что подписчики Оли Поляковой все равно имеют немало вопросов к певице. Вот несколько реакций, которые они оставили под включением исполнительницы:

"Так как это ложь, если на фото вы целуетесь?";

"Вот Владик поднял рейтинг, 2000 за минуту, ждут когда уже Полякова что-то скажет";

"Зачем тот Мицкевич слил фото?";

"Оля, ты же на 100% адекватный человек, что это????"

Были и те, кто поддерживал певицу: "Оля, не обращай внимание! Я искренне верю в Вашу любовь к своему мужу! Пусть в вашей семье всегда будет благополучие и любовь, искренность, честность и мир!!! Очень люблю вас и ваш труд!"

Что известно о "тайном романе" Поляковой и Мицкевича