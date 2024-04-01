Він зізнався, чи використовуватиме нестандартні способи, щоб провчити кулінара. Річ у тім, що сам Міцкевич раніше вдавався до шантажу, щоб вирішити фінансовий конфлікт.

Цікаво Оля Полякова неочікувано відповіла на закиди Міцкевича про їхні стосунки

Як чоловік Полякової відреагував на "таємний роман" дружини з Міцкевичем

Днями співачка вийшла в прямий етер в інстаграмі, де поспілкувалася з підписниками. З огляду на "злив" фото виконавиці й кухаря, фанів дуже цікавили подробиці цього інциденту. Наприкінці етеру за кадром з'явився Вадим Буряковський, тож Ольга запитала в чоловіка: "Міцкевичу ноги будемо відривати?".

Як завжди,

– жартома відповів бізнесмен.

Що відомо про "таємний роман" Полякової та Міцкевича