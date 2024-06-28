Служу украинскому народу, – участник группы KAZKA присоединился к ВСУ

Дмитрий Мазуряк, участник украинской группы KAZKA, сообщил о своем вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины. Музыкант поделился, что присоединился к армии два месяца назад.

Также он показал свои фото с фронта в военной форме. Артист символично решил это сделать в День Конституции Украины.

Не пропустите Я очень скучал, – Дан Балан неожиданно вернулся в Украину

Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже. Относительно концертов – пока ничего не могу обещать, и думаю еще увидимся. Служу украинскому народу,

– отметил Дмитрий.