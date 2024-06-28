Служу украинскому народу, – участник группы KAZKA присоединился к ВСУ
28 июня 2024, 16:09Читати новину українською
Источник:Дмитрий Мазуряк
Дмитрий Мазуряк, участник украинской группы KAZKA, сообщил о своем вступлении в ряды Вооруженных Сил Украины. Музыкант поделился, что присоединился к армии два месяца назад.
Также он показал свои фото с фронта в военной форме. Артист символично решил это сделать в День Конституции Украины.
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Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже. Относительно концертов – пока ничего не могу обещать, и думаю еще увидимся. Служу украинскому народу,
– отметил Дмитрий.