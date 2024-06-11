Сейчас музыканты группы "Жадан и Собаки" находятся в учебном центре. Они проходят военную подготовку.
К слову Участник группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию: фото с учений
Сергей Жадан обнародовал видео с полигона вместе с Евгением Турчиновым и Александром Меренчуком.
Мы теперь обращаемся к вам уже как рекруты 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия". Мы стояли у истоков создания нашего подразделения, мы поддерживали Хартию, когда это было ДФТГ, мы поддерживали "Хартию", когда это был батальон, мы поддерживаем "Хартию", когда это целая отдельная бригада,
– рассказал писатель.
Жадан обратился к поклонникам и сообщил, что по очевидным причинам в ближайшее время группа не сможет выступать на коммерческих концертах. Однако бригаду нужно и в дальнейшем поддерживать, поэтому Сергей выразил надежду на людей, которые поддерживают музыкантов все это время.
Музыканты создали "конверт" в Приватбанке и призвали донатить. Они сообщили об амбициозной цели – 1 миллион гривен. Средства пойдут на нужды бригады – после закупки Сергей Жадан предоставит все отчеты. Номер карты "конверта": 5168752103135920.
Сергей Жадан обратился к фанатам:
Сергей Жадан и его коллеги мобилизовались
- 6 июня Сергей Жадан подтвердил слухи о готовности мобилизоваться. Он обнародовал снимок в военной форме и сообщил, что пополнил ряды 13 отдельной бригады Нацгвардии "Хартия".
- Впоследствии писатель рассказал, что давно готовился к вступлению в Силы обороны. Еще с зимы он и другие участники группы "Жадан и Собаки" проходили ВЛК. Музыканты выбрали "Хартию" именно потому, что они постоянно занимались обеспечением бригады.
- Кроме Сергея Жадана, "Хартию" пополнило еще двое участников группы. Это Евгений Турчинов и Александр Меренчук.