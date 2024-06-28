Он признался, что очень скучал. Кроме того, исполнитель рассекретил свое местонахождение.
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Дан Балан распространил видео, где в спортивной одежде катается на велосипеде среди гор. Оказалось, что он сейчас находится в Буковеле.
Украина, я очень скучал..,
– отметил под роликом артист.
Что известно о позиции Дана Балана относительно войны в Украине
- В начале полномасштабного вторжения исполнитель опубликовал пост с сине-желтым флагом в поддержку Украины.
- В сети распространяется информация, что 24 февраля 2022 года он находился в Киеве, но впоследствии уехал в Молдову. По сообщениям СМИ, потом Балан отправился в Турцию, где работал над новыми проектами.
- В то же время артист долгое время не комментировал события в Украине.
- Уже в мае 2023 года вышел новый клип Дана Балана Love Maria, снятый в довоенном Киеве. В видеоработе приняли участие 2500 киевских школьников, а в декабре этого же года он дал первый с 2022 года концерт в Кишиневе, где неожиданно заговорил на украинском.