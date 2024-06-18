Работницы культурной сферы также присоединяются к Силам Обороны. Об этом решении сообщила украинская актриса Мария Агапитова.
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Мария Агапитова является актрисой Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Женщина рассказала, что еще в 2022 году стояла в огромной очереди в ТЦК. Однако тогда ее не взяли со словами: "придет и твое время".
Вот оно и пришло! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет,
– рассказала Мария Агапитова.
Мария Агапитова / Фото из фейсбука актрисы
Актриса поделилась своим фото в военной форме. Она также создала "монобанку" на нужные для нее вещи – плитоноску, плиты, РПС и итоги. Если хотите поддержать, задонатить можно по ссылке. Номер карты – 5375411219078313.
Кто из деятелей культуры недавно присоединился к ВСУ
- Украинский режиссер Елена Апчел, которая 4 года прожила в эмиграции в Польше, вернулась на родину и присоединилась к Вооруженным Силам. Она подписала контракт и рассказала, что находится на учениях.
- Трое участников группы "Жадан и Собаки" во главе с лидером вступили в ряды 13 отдельной бригады Нацгвардии "Хартия". Сейчас они проходят военную подготовку, но и не забывают о поклонниках.
- Фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк в конце мая мобилизовался в ВСУ. Это было его взвешенное и обдуманное решение. Певец подождал, когда подрастет дочь, чтобы жене было легче справляться с детьми.