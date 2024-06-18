Работницы культурной сферы также присоединяются к Силам Обороны. Об этом решении сообщила украинская актриса Мария Агапитова.

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Мария Агапитова является актрисой Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Женщина рассказала, что еще в 2022 году стояла в огромной очереди в ТЦК. Однако тогда ее не взяли со словами: "придет и твое время".

Вот оно и пришло! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет,

– рассказала Мария Агапитова.



Мария Агапитова / Фото из фейсбука актрисы

Актриса поделилась своим фото в военной форме. Она также создала "монобанку" на нужные для нее вещи – плитоноску, плиты, РПС и итоги. Если хотите поддержать, задонатить можно по ссылке. Номер карты – 5375411219078313.

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