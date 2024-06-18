Злата Огневич в инстаграм-сториз показала, что она не падает духом из-за обесточивания. У нее всегда наготове есть лампы и заряженные павербанки.

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Тем более, что исполнительнице не приходилось привыкать к длительным отключениям света. Злата вспомнила свое детство в Крыму, которое тоже было непростым.

Для меня блэкауты – не новость, я так провела все детство в Крыму. То есть это тянулось годами. Еще и не было отопления, а воду включали два раза в день, это в лучшем случае. Правда, тогда не было таких технических возможностей,

– отметила Огневич.



Злата Огневич о Крыме / Фото из инстаграм-сториз

Артистка рассказала, что в этом году жители ее дома сбрасываются по 500 долларов для покупки генератора. В Крыму таких возможностей не было.

"В Крыму мы ставили бочки в подвал, которые накапливали воду и качали насосом на второй этаж. И появление бойлера в нашей квартире было настоящим праздником! До этого грели воду кипятильниками в тазиках. Вот такой веселый быт", – заметила Злата Огневич.

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