Отметим, что ранее по сети уже ходили слухи, что Жадан присоединился к составу украинской армии. В то же время артист впервые сам это официально подтвердил.

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Он опубликовал фотографию в военной форме и поделился, что присоединился в ряды 13 бригады НГУ "Хартия".

Прохожу обучение. Служу украинскому народу,

– отметил артист.

Заметим, что ранее Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Сергея Жадана. По его мнению, писатель должен был бы брать в руки Нобеля, а не оружие.

Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, тогда как мы не можем оказать помощь,

– отмечал историк.

Кто еще из украинских звезд недавно вступил в армию