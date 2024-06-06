Отметим, что ранее по сети уже ходили слухи, что Жадан присоединился к составу украинской армии. В то же время артист впервые сам это официально подтвердил.
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Он опубликовал фотографию в военной форме и поделился, что присоединился в ряды 13 бригады НГУ "Хартия".
Прохожу обучение. Служу украинскому народу,
– отметил артист.
Заметим, что ранее Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Сергея Жадана. По его мнению, писатель должен был бы брать в руки Нобеля, а не оружие.
Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, тогда как мы не можем оказать помощь,
– отмечал историк.
Кто еще из украинских звезд недавно вступил в армию
- Это сделала украинский режиссер Елена Апчел. Сейчас она проходит обучение для приобретения необходимых военных навыков.
- Сергей Мартынюк, лидер группы "Фиолет", 29 мая также присоединился к Вооруженным силам Украины. В ближайшее время он будет проходить базовую военную подготовку.
- Антон Мартынов, основатель издательства "Лаборатория" и стартапа "Либрариус", тоже мобилизовался после получения повестки. Он уже прошел необходимые комиссии и получил документы, а бизнесом временно будут заниматься его жена и родители.
- На защиту Украины также стал актер Юрий Фелипенко, присоединившись к батальону "Ахиллес" 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады.