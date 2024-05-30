Исполнитель отметил, что его путь в ВСУ начался 29 мая. Он подчеркнул, что это было добровольное и взвешенное решение.

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Сергей рассказал, что сейчас будет проходить военную подготовку.

Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, ближайший месяц буду проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу,

– поделился артист.

Что известно о фронтмене "Фиолета"

Сергей Мартынюк, более известный под сценическим именем "Колос" родился 28 декабря 1987 года в городе Дубно Ровенской области.

Свой творческий путь он начал еще в подростковом возрасте, публикуя авторские материалы в местной газете.

В студенческие годы Мартынюк принимал активное участие в Оранжевой революции, демонстрируя свою страсть к социальным и политическим вопросам.

Уже в 2007 году он стал соорганизатором популярного музыкального фестиваля "Бандерштат", артдиректором которого остается до сих пор.

Прорывным для Мартынюка стал 2009 год, когда вместе с Андреем Олексюком он создал группу "Фиолет", что быстро получил популярность в Украине. "Колос" является автором песен и фронтменом коллектива.

"Фиолет" – "Кохана": смотрите видео онлайн