Тарас Цимбалюк после длительного молчания впервые вышел на связь. Он опубликовал сообщение, в котором назвал скандал своим грубым "про*бом".

К слову Немного ох*иваю, – любимая Цимбалюка после развлечений под русские песни назвала украинцев тупыми

То, что публичный человек появляется в соцпространстве и по фону включают враждебную музыку – это про*б. Это мой грубый про*б! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про**б – есть про**б! И он только мой. Был не прав!

– ответил актер.

Тарас Цимбалюк добавил, что получил немалое количество хейта и негативных комментариев в его сторону. Актер заявил, что социум во время войны превратился в "зверей-радикалов". Он впервые дал возможность "наброситься" на него – это и произошло. Однако Цимбалюк признал, что должен сделать выводы.



"Но, собственно, не надо мне забывать, что кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я – публичный человек, который всегда под лупой! И здесь стоит сделать выводы не только мне. На своем примере хочу попросить украинцев с аудиторией быть бдительными! Осознайте, за вами идут люди. Как показывает практика, вы можете помогать стране годами, быть примером и кумиром, но достаточно одной ошибки и вас с огромной радостью смешают с г*вном", – обратился артист к своим коллегам.

Также Цимбалюк раскритиковал журналистов, которые "пиарились" на его проступке. Но поблагодарил коллег и близких, которые поддерживали его.

Заметим, Алина Доротюк обращалась к Тарасу Цимбалюку за комментарием, прежде чем опубликовать сообщение о его скандале. И как указала журналистка, он отказался высказываться о ситуации.

Напомним, в сеть попало видео, как Анна Алхим, Тарас Цимбалюк, Светлана Готочкина и их друзья развлекаются под песни российских исполнителей – это Земфира, путинист Сергей Мазаев и белорусская группа "Леприконсы".