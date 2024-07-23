Кроме нее, скандал прокомментировал актер Петр Крылов, который осудил Тараса за освещение своих подобных предпочтений на широкую аудиторию. Мужчина напомнил, что Цимбалюк позиционирует себя как патриота Украины, который активно приобщается к помощи ВСУ, поэтому должен следить за тем, что публикует в сети.

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По словам Светланы, она удивлена такому количеству хейта в сторону пары. Женщина отметила, что ее любимый делает много для Украины, поэтому не считает нужным критиковать человека за то, что кому-то не нравится.

Читаю сегодня комментарии под своими постами, Тараса, своих друзей и немного ох*еваю от того, сколько у нас злых и тупых людей, для которых наибольшее удовольствие – об*ср*ть ближнего. Я немного не понимаю, почему в нашей стране так происходит, если человек делает много добрых дел для людей, общества, для нашей страны, то сначала ты очень добрый, все хорошо, а потом мгновенно, когда этот человек сделал что-то не так, как вам хочется, то вы готовы смешать человека с дер*мом?

– подчеркнула Готочкина.

Бизнесвумен подытожила, что пользователям стоит приобщиться к волонтерству и поддержке украинской армии, как это делает ее любимый. Светлана заметила, что все хейтеры их с Тарасом пары – "диванные критики, которые только и думают, кому какую х**ню написать".

Почему вы первым делом не подумаете о себе, дорогие мои? Чего вы достигли в своей жизни? Как вы помогли сейчас обществу, волонтерам? Почему вы прежде всего не смотрите на себя? На свои поступки? Люди, так нельзя. Начните с себя,

– поделилась возлюбленная Цимбалюка.



Возлюбленная Цимбалюка высказалась о скандале / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, Тарас Цимбалюк опубликовал видео, на котором развлекается со скандальной блогершей Анной Алхим под песни россиян. Среди исполнителей были – Земфира, Сергей Мазаев и белорусская группа "Леприконсы". Актер до сих пор не прокомментировал свой поступок. Несмотря на то, что мужчина неоднократно подчеркивал важность языкового вопроса, он демонстрирует многотысячной аудитории совсем другое.