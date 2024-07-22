Бурную реакцию пользователей вызвало прослушивание Цимбалюком песен россиян. Среди исполнителей были – Земфира, Сергей Мазаев и белорусская группа "Леприконсы".

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Петр Крылов сомневался, стоит ли ему комментировать действия актера, впрочем, таки решил это сделать. Он заверил, что не знает ничего об Алхим, но удивлен ее популярности среди украинцев. В то же время мужчина отметил, что разговаривать на русском и слушать соответствующие песни – выбор каждого и понимает, что переход на украинский язык требует времени.

Нах*й морализаторство, желание разговаривать на русском или слушать/петь русские песни это твой личный выбор построен на твоей личности и том какой ты человек. Процесс внутренней перестройки – он долгий и жесткий и требует много всего. Может затянуться. Может остановиться. Может даже не начаться. Я в это не лезу и оставляю это за человеком,

– подчеркнул актер.

Однако, Петр осуждает Тараса за освещение своих подобных предпочтений на широкую аудиторию. Он напомнил, что Цимбалюк позиционирует себя как патриота Украины, который активно приобщается к помощи ВСУ.

Но насколько надо быть без клепки в голове, чтобы имея огромную аудиторию, которая знает тебя как украиноязычного актера, – прийти в тусовку, где толеруется русское и даже, не попросить не снимать и не выставлять тебя в сторис. Где мозг? Остался на "весеннем Арбате"? О понимании того, что это подставляет абсолютно весь актерский цех я уже не говорю. Потому что по одному – судят всех,

– поинтересовался Крылов.

Напомним, Тарас Цимбалюк до сих пор не прокомментировал свой поступок. Несмотря на то, что он неоднократно подчеркивал важность языкового вопроса, человек демонстрирует многотысячной аудитории совсем другое.