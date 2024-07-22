Дело в том, что знаменитости слушали песни россиян. Среди них – Земфира, Сергей Мазаев и белорусская группа "Леприконсы".

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В своих соцсетях Анна Алхим опубликовала видео, на котором ее друзья плавают в бассейне, а на фоне играет музыка. На других кадрах компания инфлюенсерки зажигательно танцует под песни российских исполнителей, один из которых поддерживает войну в Украине. Тарас вместе с любимой Светланой Готочкиной развлекались вместе со всеми, чем смутил поклонников.

Тарас Цимбалюк развлекается под песни россиян / Видео из инстаграм-сторис Алхим

Интересно, что актер еще в начале вторжения отметил необходимость разрыва любых связей с Россией. В то же время он сожалел об участии в съемках клипа группы "Ленинград". Также Цимбалюк неоднократно говорил о важности языкового вопроса, впрочем, теперь демонстрирует многотысячной аудитории совсем другое. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" пока никак не прокомментировал свой поступок.

Однако, журналистка Алина Доротюк не стала в стороне и высказалась относительно ситуации. Она возмутилась действиями Тараса и заметила, что не обязательно было показывать такие развлечения своим фанатам.

Не нужно писать, что это домашнее видео. Что хотят, то и слушают. Это видео было опубликовано на многотысячную аудиторию. Ответственность за свою публичность перед аудиторией? Нет! Не слышали,

– отметила Доротюк.

Напомним, на днях певица Гайтана выступила в Кыргызстане с полностью русскоязычной программой. Певица решила не афишировать в соцсетях свой концерт, однако в сети появились видео. О собственных украинских хитах артистка даже не вспомнила.