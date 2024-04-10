Инфлюенсер отметила, что очень любит свою страну, а Киев, по ее словам, самый любимый город в мире. Именно здесь она говорит, что чувствует себя дома.

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Что Пренткович сказала о возвращении в Украину

На вопрос о том, навсегда ли блогер уехала за границу, она заявила, что надеется приехать домой, но, вероятно, уже после окончания войны.

Я люблю свою страну и Киев мой самый любимый город в мире. Это дома. Надеюсь, мы вернемся в прекрасную мирную страну со временем,

– написала инфлюенсер.



Татьяна Пренткович высказалась о возвращении в Украину / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о переезде Пренткович с мужем

Об этом стало известно в марте. Причина – хейт, который вылился на Татьяну и ее семью из-за отдыха на Мальдивах во время войны. Неизвестные даже угрожали семье блогеров.

Из соображений безопасности они переехали и не разглашают свое местонахождение.

Подчеркнем, что после отпуска на острове Андрей Гонковский не возвращался в Украину. Эту информацию подтвердила Государственная пограничная служба.