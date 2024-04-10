Инфлюенсер отметила, что очень любит свою страну, а Киев, по ее словам, самый любимый город в мире. Именно здесь она говорит, что чувствует себя дома.
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Что Пренткович сказала о возвращении в Украину
На вопрос о том, навсегда ли блогер уехала за границу, она заявила, что надеется приехать домой, но, вероятно, уже после окончания войны.
Я люблю свою страну и Киев мой самый любимый город в мире. Это дома. Надеюсь, мы вернемся в прекрасную мирную страну со временем,
– написала инфлюенсер.
Татьяна Пренткович высказалась о возвращении в Украину / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о переезде Пренткович с мужем
- Об этом стало известно в марте. Причина – хейт, который вылился на Татьяну и ее семью из-за отдыха на Мальдивах во время войны. Неизвестные даже угрожали семье блогеров.
- Из соображений безопасности они переехали и не разглашают свое местонахождение.
- В сети предполагают, что Пренткович и Гонковский с детьми живут за границей. В частности, на днях блогер Богдан Беспалов рассказывал, что Татьяну с мужем заметили в Португалии. Впрочем, Гонковский заявил, что это якобы неправда. В то же время потом его жена постила фото из Рима.