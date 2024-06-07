Дело в том, что праздник проходил за границей. К тому же, по данным инсайдеров, там играла русская музыка и были приглашены россияне.

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Молодожены решили провести свою свадьбу в замке Мими, расположенном в молдавском селе Бубльбоака. Это историческое сооружение является одновременно винодельней и архитектурной памяткой 19 века.

Заметим, жених Евы Сергей из Молдовы.

Однако выбор музыкального сопровождения для первого танца молодоженов вызвал определенные споры. Пара танцевала под песню "Когда ты плачешь" от группы Machete, лидер которой, Ярослав Малый, ранее делал неоднозначные заявления относительно войны в Украине и хранит молчание после начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, в марте 2023 года бэнд презентовал свой новый альбом в Москве.

Ева Коршик с женихом исполнили свадебный танец / Видео из инстаграма

Отметим, на празднике, кроме Ани Тринчер, были и другие украинские блогеры. В частности, девушка Тараса Цимбалюка Светлана Готочкина. Она, что интересно, поймала свадебный букет.

По сообщениям СМИ, много гостей отказалось идти на свадьбу, поскольку жених пригласил на празднование своих российских родных и друзей.

В то же время подчеркнем, что во время праздника молодожены сделали аукцион в поддержку ВСУ. Они разыграли перчатки Усика с его подписью.

Свадьба Евы Коршик / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Евы и Сергея