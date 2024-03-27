Интересно, что Андрей назвал причиной поездки на Мальдивы "изменения в датах проведения благотворительных мероприятий". По его словам, он не имел никакого намерения скрываться волонтерством. Поэтому теперь, путешествуя по Европе, мужчина уже должен думать о следующих объяснениях аудитории.
К слову Несколько бизнесов и миллионная аудитория: что известно о блогерше Тане Пренткович и ее избраннике
Где сейчас находятся Гонковский и Пренткович
Звездный обозреватель Богдан Беспалов в своем телеграмм-канале распространил информацию о новом месте нахождения скандальных блогеров. По словам инсайдера, пару, которая объявила о желании переехать за границу, заметили в Португалии.
Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, хейта, и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов,
– сообщил Беспалов, ссылаясь на инсайдера.
Андрей Гонковский и Таня Пренткович / Фото из инстаграмма блогера
Что известно о скандале с выездом Гонковского за границу
- В январе по сети начала распространяться информация об отдыхе Андрея, вместе с женой Татьяной Пренткович и детьми, на Мальдивах.
- Впоследствии выяснилось, что сначала мужчина пересек границу как волонтер, но потом принял решение поехать на отдых с семьей.
- Блогер объяснил, что поездка не была запланированной. Все произошло из-за переноса благотворительного мероприятия в Польше. Воспользовавшись случаем, Гонковский решил присоединиться к семье и отдохнуть на Мальдивах.
- Татьяна Пренткович поддержала мужа. Она заявила, что Андрей не нарушал никаких законов, выезжая за границу.