Несколько раз пытался, – Слава Демин ответил, ходил ли в ТЦК обновлять данные
Источник:"РБК-Украина"
Ведущий Слава Демин прокомментировал тему мобилизации и признался, успел ли обновить свои данные. Мужчина признался, что точно не будет прятаться.
Тема мобилизации и обновления данных активно обсуждается – медийные персоны не исключение. Ведущий и интервьюер Слава Демин высказал свое мнение.
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Слава Демин признался, что уже пытался обновить данные в территориальном центре комплектования, но пока у этого не получилось это сделать. Он вспомнил о Анатолия Анатолича, который тоже так и не смог сделать необходимые документы из-за постоянных очередей.
Я несколько раз пытался обновить данные. У меня не получилось, потому что большие очереди. Поэтому я сейчас жду, когда немножечко спадут все эти очереди. Потому что я просто не имею физически времени стоять там по 3 – 4 часа. Поэтому я жду, но я готов, это закон,
– сказал ведущий.
Слава Демин честно признался, что боится мобилизации и войны. Однако он не будет прятаться, если придется брать в руки оружие.
"А какой выход? Ну, боятся все, так, это честно. Все боятся смерти, все боятся войны. Но если так произойдет, прятаться или бежать за границу не буду, это точно не про меня", – заметил Демин.
Что говорят звезды о мобилизации и ТЦК
- Спартак Суббота обновил данные и получил военный билет еще до полномасштабной войны. Сейчас он не планирует этого делать, поскольку учится на докторантуре. Спартак говорит, что не боится службы в ВСУ, но боится смерти.
- Константин Грубич волнуется за своего 27-летнего сына Ярослава, которого могут мобилизовать. Он переживает, ведь уже потерял дочь. Ведущий признался, что лучше пошел бы на фронт сам, вместо сына.
- Женя Галич не понимает людей, которые кичатся статусом уклониста. По его мнению, это предатели и нарушители закона.