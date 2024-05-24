После остановки на Варшавском шоссе украинский телеведущий Анатолий Анатолич в очередной раз отправился в центр комплектования. Он был предварительно записан в электронную очередь.

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Анатолий Анатолич снова не стал на учет

Шоумен рассказал, что в Оболонском ТЦК пока не действует электронная очередь. Поэтому ему снова не удалось стать на воинский учет и обновить данные. В то же время Анатолич отметил, что с ним общались очень вежливо и с пониманием.

Пришел, а мне сказали, что электронная очередь не действует. Что это в тестовом режиме. Я спрашиваю: "Как это в тестовом, если я там вводил все свои данные?". Мне сказали: "Хорошо, видите, вы прошли тест. Я вас поздравляю. Становитесь в очередь и берите талончик. Но сегодня можете не становиться, потому что более 100 человек, и вы вряд ли дождетесь,

– рассказал Анатолий Анатолич.

Телеведущий сделал вывод, что нужно с самого утра приходить в ТЦК и ждать своей очереди. Для него это не очень удобно, ведь тогда придется бросать все дела.

Анатолий Анатолич о походе в ТЦК: видео