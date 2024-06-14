По словам артиста, главными звездами являются военнослужащие. В то же время он себя не ставит выше других из-за того, что является известным.

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Галич отметил, что не понимает, как можно гордиться статусами предателя и уклониста. По мнению военного, это вопрос к самоидентификации людей и их воспитанию. К тому же он прокомментировал шутки людей относительно уклонистов, отметив, что мужчины, которые одевают футболки с одноименной надписью, дают понять их нутро.

Я не понимаю, как можно гордиться тем, что ты предатель. Ты предал себя, свою семью, свой дом, свою страну. На мой взгляд, это исключительно вопрос к воспитанию этих людей и к самоидентификации,

– подчеркнул исполнитель.

В то же время Женя поделился, что граждане, которые не прислушиваются к законам, являются их нарушителями. Впрочем, певец уверен, что люди должны быть благодарны военным, которые присоединились к войску в 2014 и 2022 годах. Также артист прокомментировал действия работников ТЦК, подчеркнув, что превышение их полномочий унижает каждого защитника Украины.

Певец отметил, что пытается балансировать между военным делом и творческой деятельностью. К тому же он хочет максимально помочь Украине приблизиться к победе в войне.

Сейчас я – патриот своей страны и человек, который хочет сделать все для победы во всех смыслах: военном, культурном, политическом и социальном,

– заверил артист.

Галич также высказался относительно гастролей. По его словам, он не ездил в тур в течение последних трех лет. Впрочем, музыкант проводил концерты, самый дальний из которых был во Львове. Однако, военный как выступил, так сразу поехал в Краматорск.

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