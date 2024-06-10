К тому же Спартак, которого год назад уличили во лжи, рассказал, что нет страха служить в армии. Впрочем, блогер отметил, что бояться смерти – нормально.
Интересно Это моя жизнь, – Дмитрий Ступка заявил, что не планирует возвращаться из Америки в Украину
Суббота учился в военном училище, однако не считает это надлежащей подготовкой, которая будет сейчас актуальной для него. После вступления в силу нового закона о мобилизации, Спартак еще не обновлял свои данные в ТЦК и не будет этого делать в ближайшее время. Более того, оказывается, он уже обращался в центр с такой целью перед началом полномасштабного вторжения.
Все, что надо, сделал буквально за несколько дней до полномасштабного вторжения. Было такое ощущение, что что-то будет, и пусть оно себе будет, пусть будет военный билет, он лишним не будет. Поэтому я обновил,
– заверил мужчина.
Суббота заявил, что не пойдет служить из-за обучения на докторантуре. Однако, Спартак таки пойдет в ТЦК, когда получит образование.
Была кандидатская, сейчас докторантура. Она закончится, а после нее, в зависимости от того, куда я буду двигаться, или в научно-исследовательском направлении, или в преподавательском. Поэтому надо будет идти обновлять данные,
– поделился блогер.
Также Суббота добавил, что не боится службы в ВСУ, но имеет страх смерти. По словам мужчины, он этого не стесняется.
Спартак Суббота о мобилизации: смотрите видео онлайн
Что известно о Спартаке Субботе
- Во время полномасштабного вторжения запустился проект "Подкаст-терапия" с Женей Яновичем и Спартаком. Там они обсуждали различные психологические темы, давали советы зрителям и даже проводили офлайн-лекции.
- Однако, все изменилось после обнародования расследования психотерапевта Ильи Полуденного и издания "Свідомі" о Спартаке. Как оказалось, Суботта подделал свой диплом психолога, поэтому не является квалифицированным специалистом. Также он потерял членство в УАКПТ из-за грубых нарушений этики, в частности, за вступление в сексуальные отношения с клиентами.
- Впоследствии стало известно, что в 2014 году Спартак сменил имя. Ранее его звали Александром.
- После расследования "Подкаст-терапия" закрылась. В то же время Суббота продолжает вести свой ютуб-канал, однако такой популярности, как раньше, уже нет.
- Однако, впоследствии он появился в новом шоу на ютуб-канале "Самое Время", где разговаривает на языке страны-террористки. Татьяна Мажаровская и скандальный психотерапевт анализируют исторические события и фигуры с помощью естественно-научного подхода. В то же время русскоязычный контент не очень понравился украинской аудитории.