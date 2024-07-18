Фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ провел отпуск в Буковеле с новой возлюбленной: романтические фото пары
18 июля 2024, 20:26Читати новину українською
Источник:Юлиана Корецкая
После развода лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец начал встречаться со своим менеджером Юлианой. На днях пара отправилась вместе на отдых в Карпаты.
Они провели три дня в Буковеле. Корецкая поделилась фотографиями с короткого отпуска с Танчинцем.
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Так, Юлиана показала счастливые кадры у колеса обозрения в Буковеле, продемонстрировала отель, где они с любимым остановились. Пиарщица БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ не забыла выставить и фотографии с Сергеем.
Прекрасные три дня,
– написала в инстаграм сторис девушка.
Что известно о новых отношениях Сергея Танчинца
- Осенью 2023 года певец официально завершил свой 15-летний брак. Его бывшая жена и двое детей сейчас живут за границей.
- Вскоре после развода в медиа появились слухи о новом романе артиста. Внимание общественности привлекла близость Сергея с пиар-менеджером группы, Юлианой. Пара не скрывала свои теплые отношения, делясь в социальных сетях совместными фотографиями, в частности романтическими кадрами с прогулок по Одессе.
- Хотя Танчинец в интервью намекал на присутствие любимого человека в своей жизни, он воздерживался от прямых комментариев относительно личности своей новой партнерши. Однако совместное появление Сергея и Юлианы на концерте Артема Пивоварова только усилило интерес публики к их отношениям.
- Точку в распространении слухов поставила сама пиарщица, которая в мае официально подтвердила свои романтические отношения с фронтменом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.