Вони провели три дні у Буковелі. Корецька вже поділилася світлинами з короткої відпустки з Танчинцем.
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Так, Юліана показала щасливі кадри біля колеса огляду в Буковелі, продемонструвала готель, де вони з коханим зупинилися. Піарниця БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ не забула виставити й світлини з Сергієм.
Прекрасні три дні,
– написала в інстаграм-сторіс дівчина.
Що відомо про нові стосунки Сергія Танчинця
- Восени 2023 року співак офіційно завершив свій 15-річний шлюб. Його колишня дружина та двоє дітей наразі мешкають за кордоном.
- Незабаром після розлучення в медіапросторі з'явилися чутки про новий роман артиста. Увагу громадськості привернула близькість Сергія з піар-менеджеркою гурту, Юліаною. Пара не приховувала свої теплі взаємини, ділячись у соціальних мережах спільними фотографіями, зокрема романтичними кадрами з прогулянок Одесою.
- Хоча Танчинець в інтерв'ю натякав на присутність коханої людини у своєму житті, він утримувався від прямих коментарів щодо особистості своєї нової партнерки. Проте спільна поява Сергія та Юліани на концерті Артема Пивоварова лише посилила інтерес публіки до їхніх стосунків.
- Крапку в поширенні чуток поставила сама піарниця, яка у травні офіційно підтвердила роман з фронтменом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.